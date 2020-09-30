Внимание, розыск! Полиция Екатеринбурга разыскивает альфонса, который уговаривал женщин брать кредит и скрывался с деньгами

Он может находиться не только в Свердловской, но и в Челябинской, Ленинградской или Московской областях

Авантюрист представлялся дамам солидным бизнесменом, крутил романы и раскручивал пострадавших на большие суммы. Жертвами афериста также стали мужчины, заказавшие в его фирме ремонт. Тех, кто его знает, просят звонить в дежурную часть.

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