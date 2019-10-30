Сады на крышах и дроны-полицейские. Как сделать мегаполисы комфортными, обсуждают на Урале представители 40 стран

Екатеринбург первым в России принимает Всемирный день городов

Это важный международный форум, где мэры европейских и азиатских городов решают, какой будет урбанистика 21го и даже 22го веков. Тема этого года — цифровизация. Счастье от ума и опыт, который дорогого стоит — в материале Марии Новиковой.

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