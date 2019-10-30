Позолотили ручку. Полиция задержала горе-ясновидящих

Пожилым женщинам обещали избавление от сглаза за весомое вознаграждение. Во время обыска у мошенниц обнаружили порядка двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Одной из жертв оказалась 78-летняя бабушка. Задержанные мать и дочь разыграли перед ней настоящий спектакль, где старшая выступала в роли «ведуньи», а младшая изображала ее клиентку. Она восхищалась способностями гадалки и советовала жертве прислушаться к ее словам. Для пущей убедительности злоумышленницы посоветовали доверчивой пенсионерке сходить в магазин за яйцами. Затем одно подменили на испорченное и продемонстрировали старушке почерневший желток. Чтобы снять порчу, та отдала все, что у нее было — почти миллион рублей. Сейчас полиция ищет и других жертв мошенниц.