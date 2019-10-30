Главное — здоровье. На форуме 100+ заключили соглашение о популяризации спорта в регионе

Этим будет заниматься телеканал «Матч-страна»

Подписи под документом о сотрудничестве поставили губернатор Евгений Куйвашев и директор холдинга «Газпром-медиа». Соглашение дало старт глобальному проекту, направленному на то, чтобы сделать региональный спорт популярным. Свердловская область первой в стране будет реализовывать эту программу. Согласно ей, наиболее значимые спортивные события региона будут транслироваться в эфире телеканалов «Матч!». Это «Матч ТВ», «Матч! Страна», прочие тематические кнопки, а также интернет-ресурсы. Главным событием, которое получит информационную поддержку и ресурсы для освещения, безусловно, станет Универсиада 2023. К ней уже начали готовиться.

Также в разделе Технологии

Под Верхней Пышмой открыли вторую очередь гигантских теплиц
24.12.2018
Под Верхней Пышмой открыли вторую очередь гигантских теплиц
И протез, и игрушка: рука помощи для двухлетней Даши
14.11.2018
И протез, и игрушка: рука помощи для двухлетней Даши
Китайские палочки: в регионе запустили производство палочек для мороженого для Поднебесной
28.08.2018
Китайские палочки: в регионе запустили производство палочек для мороженого для Поднебесной
Электронный гид: Екатеринбурге заработала первая информационная стела
21.08.2018
Электронный гид: Екатеринбурге заработала первая информационная стела
Вчера
Главное — здоровье. На форуме 100+ заключили соглашение о популяризации спорта в регионе