Планируется закупить около тысячи таких отпугивателей. Как объяснили в Почте России, чаще всего на почтальонов нападают охранники частных дворов. На воротах порой нет ящиков и звонков, так что доставщику приходится заходить внутрь. Кроме того, агрессивны бывают и бездомные собаки.
Недруг человека. Свердловских почтальонов защитят от бродячих собак
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