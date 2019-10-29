Недруг человека. Свердловских почтальонов защитят от бродячих собак

Планируется закупить около тысячи таких отпугивателей. Как объяснили в Почте России, чаще всего на почтальонов нападают охранники частных дворов. На воротах порой нет ящиков и звонков, так что доставщику приходится заходить внутрь. Кроме того, агрессивны бывают и бездомные собаки.