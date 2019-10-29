Идеальные города. Как будут выглядеть мегаполисы 21 века, решают в Екатеринбурге

В Экспо стартовал форум уникального и высотного строительства 100+

О технологиях будущего тысячам участников из России и из-за рубежа не только рассказывают, но и показывают в действии. Зачем строителям ведическая философия и как дополненная реальность поможет жителям сделать города красивее?

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Идеальные города. Как будут выглядеть мегаполисы 21 века, решают в Екатеринбурге