О технологиях будущего тысячам участников из России и из-за рубежа не только рассказывают, но и показывают в действии. Зачем строителям ведическая философия и как дополненная реальность поможет жителям сделать города красивее?
Идеальные города. Как будут выглядеть мегаполисы 21 века, решают в Екатеринбурге
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