Екатеринбург гостеприимный. Уральская столица все чаще становится площадкой для проведения крупнейших международных событий.

И все это благодаря компаниям, которые создают положительный имидж уральской столице и региону за границей

Только за эту осень стенд Екатеринбурга презентовали в Каире, Вероне и Брно. Чем очаровывает Урал иностранных инвесторов — в нашем материале.

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