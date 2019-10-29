Только за эту осень стенд Екатеринбурга презентовали в Каире, Вероне и Брно. Чем очаровывает Урал иностранных инвесторов — в нашем материале.
Екатеринбург гостеприимный. Уральская столица все чаще становится площадкой для проведения крупнейших международных событий.
И все это благодаря компаниям, которые создают положительный имидж уральской столице и региону за границей
Также в разделе Город
22.10.2019
вторник 29 Октября 2019
Екатеринбург гостеприимный. Уральская столица все чаще становится площадкой для проведения крупнейших международных событий.