Не успели. Ремонт улиц в Екатеринбурге завершится только через месяц

Новый срок окончания благоустройства — 20 ноября

Глава города Александр Высокинский объяснил это тем, что не все подрядчики справились с поставленными на сезон задачами. Хотя работы велись все лето и одновременно на многих улицах. Мэр заметил, что раскопки нисколько не смущают гостей международных форумов — мол, лучше смотреть на стройку, чем на изуродованный тротуар.

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