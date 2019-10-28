Не успели. Ремонт улиц в Екатеринбурге завершится только через месяц

Глава города Александр Высокинский объяснил это тем, что не все подрядчики справились с поставленными на сезон задачами. Хотя работы велись все лето и одновременно на многих улицах. Мэр заметил, что раскопки нисколько не смущают гостей международных форумов — мол, лучше смотреть на стройку, чем на изуродованный тротуар.
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