Как в кино. В Нижнем Тагиле бойцы ОМОН задержали троих неизвестных

По словам очевидцев, правоохранители остановили легковушку, вытащили из неё троих злоумышленников и уложили их на асфальт лицом вниз. Местные уверены, что это были учения спецназа в связи с участившимися случаями ограбления банков. Однако в областном главке от комментариев воздержались.
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