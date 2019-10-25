Как в кино. В Нижнем Тагиле бойцы ОМОН задержали троих неизвестных

По словам очевидцев, правоохранители остановили легковушку, вытащили из неё троих злоумышленников и уложили их на асфальт лицом вниз. Местные уверены, что это были учения спецназа в связи с участившимися случаями ограбления банков. Однако в областном главке от комментариев воздержались.