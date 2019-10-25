Отходы везут туда с соседней птицефермы, что, по словам местных, отравляет жизнь не только людям, но и даже рыбам в речке. Только вот санитарные врачи уверяют, птицефабрика ничего не нарушила. Дома от полей стоят далеко, а помет вообще — ценное удобрение. С этим готовы поспорить специалисты Россельхознадзора.
История с душком. Жители деревни Походилова, что в Каменском районе, уже 10 лет задыхаются от невыносимого смрада
Окрестные поля покрыты толстым слоем птичьего помета
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