Самого страшного в мировом календаре — Хэллоуина. Волонтеры опасаются, что в День всех Святых чёрные животные могут стать жертвами черных ритуалов. Тем более, спасать жертв жертвоприношений им приходилось и раньше. Пустые суеверия или человеческая жестокость? Репортаж Юлии Анашкиной.
В Екатеринбурге ввели мораторий на раздачу бездомных животных вороной масти.
Взять под охрану черных котов и собак зоозащитникам пришлось на время и в честь праздника.
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17.07.2019
четверг 24 Октября 2019
В Екатеринбурге ввели мораторий на раздачу бездомных животных вороной масти.