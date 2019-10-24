В Екатеринбурге ввели мораторий на раздачу бездомных животных вороной масти.

Самого страшного в мировом календаре — Хэллоуина. Волонтеры опасаются, что в День всех Святых чёрные животные могут стать жертвами черных ритуалов. Тем более, спасать жертв жертвоприношений им приходилось и раньше. Пустые суеверия или человеческая жестокость? Репортаж Юлии Анашкиной.