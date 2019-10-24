Уральский картофель распробуют по всему миру.

Свердловская селекционная станция, которая занимается производством семян, планирует выйти на международный уровень.

За считанные годы регион из реципиента превратится в сельхоз-донора. По словам аграриев, новые горизонты перед ними открылись благодаря сотрудничеству с агентством по привлечению инвестиций. Его задача — облегчать жизнь предпринимателям, причем бесплатно. Ведь это, в конечном итоге, на руку всей области. Подробности — в нашем репортаже.

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четверг 24 Октября 2019
Уральский картофель распробуют по всему миру.