Уральский картофель распробуют по всему миру.

За считанные годы регион из реципиента превратится в сельхоз-донора. По словам аграриев, новые горизонты перед ними открылись благодаря сотрудничеству с агентством по привлечению инвестиций. Его задача — облегчать жизнь предпринимателям, причем бесплатно. Ведь это, в конечном итоге, на руку всей области. Подробности — в нашем репортаже.