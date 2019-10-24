* На Вторчермете появится новая площадка для дрессировки собак. На огражденной территории установят барьер, трамплины, вышки, снаряды "Бум" и "Покрышка".

24.10.2019

* На подготовку к Универсиаде из областного бюджета выделено 350 миллионов рублей. Эту субсидию получила АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023».