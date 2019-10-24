- Врачам скорой помощи выдадут планшеты. Гаджеты обеспечат медикам доступ к электронным медицинским картам пациентов и позволят проводить телемедицинские консультации.
* На Вторчермете появится новая площадка для дрессировки собак. На огражденной территории установят барьер, трамплины, вышки, снаряды "Бум" и "Покрышка".
* На подготовку к Универсиаде из областного бюджета выделено 350 миллионов рублей. Эту субсидию получила АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023».
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четверг 24 Октября 2019
* На Вторчермете появится новая площадка для дрессировки собак. На огражденной территории установят барьер, трамплины, вышки, снаряды "Бум" и "Покрышка".