* На Вторчермете появится новая площадка для дрессировки собак. На огражденной территории установят барьер, трамплины, вышки, снаряды "Бум" и "Покрышка".

* На подготовку к Универсиаде из областного бюджета выделено 350 миллионов рублей. Эту субсидию получила АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023».

  • Врачам скорой помощи выдадут планшеты. Гаджеты обеспечат медикам доступ к электронным медицинским картам пациентов и позволят проводить телемедицинские консультации.

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