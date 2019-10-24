Береженого интернет бережет. О гриппе и способах борьбы с ним медики сегодня рассказывали лицом к монитору.

Об особенностях вакцинации главный эпидемиолог Екатеринбурга объясняет горожанам в формате вебинара.

Формат современный, а главное, безопасный. Вирусы ОРВИ онлайн путём уж точно не распространяются. Только вот изолироваться от явной и прямой угрозы, увы, могут не все. Ждет ли нас эпидемия, и как её избежать? Репортаж Павла Смоленникова.

Также в разделе Медицина

Корь с доставкой на дом: в Екатеринбурге на карантин закрываются целые многоквартирники
23.01.2019
Корь с доставкой на дом: в Екатеринбурге на карантин закрываются целые многоквартирники
В Екатеринбурге стартовала прививочная кампания против гриппа
27.09.2018
В Екатеринбурге стартовала прививочная кампания против гриппа
Пятеро из шести хирургов, написавших заявления об увольнении, отозвали документы назад
28.08.2019
Пятеро из шести хирургов, написавших заявления об увольнении, отозвали документы назад
В Екатеринбурге стартовала прививочная компания против гриппа
11.09.2018
В Екатеринбурге стартовала прививочная компания против гриппа
четверг 24 Октября 2019
Береженого интернет бережет. О гриппе и способах борьбы с ним медики сегодня рассказывали лицом к монитору.