Береженого интернет бережет. О гриппе и способах борьбы с ним медики сегодня рассказывали лицом к монитору.

Формат современный, а главное, безопасный. Вирусы ОРВИ онлайн путём уж точно не распространяются. Только вот изолироваться от явной и прямой угрозы, увы, могут не все. Ждет ли нас эпидемия, и как её избежать? Репортаж Павла Смоленникова.