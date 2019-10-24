Формат современный, а главное, безопасный. Вирусы ОРВИ онлайн путём уж точно не распространяются. Только вот изолироваться от явной и прямой угрозы, увы, могут не все. Ждет ли нас эпидемия, и как её избежать? Репортаж Павла Смоленникова.
Береженого интернет бережет. О гриппе и способах борьбы с ним медики сегодня рассказывали лицом к монитору.
Об особенностях вакцинации главный эпидемиолог Екатеринбурга объясняет горожанам в формате вебинара.
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четверг 24 Октября 2019
Береженого интернет бережет. О гриппе и способах борьбы с ним медики сегодня рассказывали лицом к монитору.