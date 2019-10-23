В двух школах Екатеринбурга открываются агроклассы.

Смолоду прививать любовь к матушке-природе собираются в Горном Щите и Шабрах.

Но планах ввести профильные уроки во всем регионе. Нововведение сельхоз назначения придумано для того, чтобы жители деревень, вырастая, не уезжали в большие города, а пригодились там, где родились. На селе легко можно построить — эксперты говорят, технологии в агрономии просто космические! По вкусу ли детям вершки и корешки, знает Надежда Маркова.

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