В двух школах Екатеринбурга открываются агроклассы.

Но планах ввести профильные уроки во всем регионе. Нововведение сельхоз назначения придумано для того, чтобы жители деревень, вырастая, не уезжали в большие города, а пригодились там, где родились. На селе легко можно построить — эксперты говорят, технологии в агрономии просто космические! По вкусу ли детям вершки и корешки, знает Надежда Маркова.