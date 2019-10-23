Признать его незаконным и снести смогли не сразу. Между тем, таких точек вне закона в Екатеринбурге немало. В первую очередь, речь идет, конечно же, о торговле спиртным. В городских кафе и закусочных процветает продажа алкоголя из-под полы.
Невкусная история. Нелегальное кафе на Эльмаше снесли после 3 лет судов и скандалов
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