Невкусная история. Нелегальное кафе на Эльмаше снесли после 3 лет судов и скандалов

Заведение славилось не шедеврами восточной кухни, а громкой музыкой и антисанитарией

Признать его незаконным и снести смогли не сразу. Между тем, таких точек вне закона в Екатеринбурге немало. В первую очередь, речь идет, конечно же, о торговле спиртным. В городских кафе и закусочных процветает продажа алкоголя из-под полы.

Также в разделе Городской дозор

Ожидание и реальность. Отопительный сезон до сих пор не начался в полусотне домов Екатеринбурга
02.10.2019
Ожидание и реальность. Отопительный сезон до сих пор не начался в полусотне домов Екатеринбурга
Несвобода передвижения. Горожанин составил карту парковок, на которых нет места инвалидам
15.10.2019
Несвобода передвижения. Горожанин составил карту парковок, на которых нет места инвалидам
Прошлое разбирают по кирпичикам. Екатеринбургские общественники переживают из-за реставрации усадьбы Блохиной
17.10.2019
Прошлое разбирают по кирпичикам. Екатеринбургские общественники переживают из-за реставрации усадьбы Блохиной
Страхование на дому. Жители Екатеринбурга теперь могут обезопасить свое жилье, просто оплатив ежемесячную квитанцию
10.09.2019
Страхование на дому. Жители Екатеринбурга теперь могут обезопасить свое жилье, просто оплатив ежемесячную квитанцию
Вчера
Невкусная история. Нелегальное кафе на Эльмаше снесли после 3 лет судов и скандалов