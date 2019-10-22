Всенародно избранное место для собора

Депутаты Екатеринбургской думы утвердили итоги опроса по строительству храма святой Екатерины

Его возведут на площадке бывшего приборостроительного завода и, как подчеркнули думцы, «больше никаких публичных процедур по этому вопросу не будет». Закрыли народные избранники и вопрос скверов. Сразу четыре зеленых островка — в том числе и тот, что у театра драмы — получили иммунитет от любого строительства

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Всенародно избранное место для собора