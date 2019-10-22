Всенародно избранное место для собора

Его возведут на площадке бывшего приборостроительного завода и, как подчеркнули думцы, «больше никаких публичных процедур по этому вопросу не будет». Закрыли народные избранники и вопрос скверов. Сразу четыре зеленых островка — в том числе и тот, что у театра драмы — получили иммунитет от любого строительства