Миллион из Буланаша. Местный врач — беженец из Сирии — отсудил у свердловского Минздрава сумму с шестью нулями

Такие подъемные сельскому неврологу полагаются по закону

Но получить деньги сразу медику не удалось. Это несмотря на то, что у врача трое детей и супруга, которая тоже беженка — из Луганска. Дело дошло до суда, который встал на сторону истца.

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Миллион из Буланаша. Местный врач — беженец из Сирии — отсудил у свердловского Минздрава сумму с шестью нулями