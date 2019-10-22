Но получить деньги сразу медику не удалось. Это несмотря на то, что у врача трое детей и супруга, которая тоже беженка — из Луганска. Дело дошло до суда, который встал на сторону истца.
Миллион из Буланаша. Местный врач — беженец из Сирии — отсудил у свердловского Минздрава сумму с шестью нулями
Такие подъемные сельскому неврологу полагаются по закону
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вторник 22 Октября 2019
Миллион из Буланаша. Местный врач — беженец из Сирии — отсудил у свердловского Минздрава сумму с шестью нулями