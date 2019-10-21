Ближе к Универсиаде. В Екатеринбурге началось строительство спортивных объектов ко Всемирным Студенческим играм

Об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал президенту Владимиру Путину на встрече в Нижнем Новгороде

Как отметил глава региона, работу по подготовке к летней Универсиаде контролирует созданный организационный совет. Немало в этом помогает и спортивный опыт уральской столицы.

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Ближе к Универсиаде. В Екатеринбурге началось строительство спортивных объектов ко Всемирным Студенческим играм