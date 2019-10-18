Один за всех и все за одного. В Свердловской области создают "Депутатскую вертикаль"

Как работать сообща, депутаты обсудят на свердловской ассамблее 8 ноября. Она проводится с 2017 года. По словам участников, это возможность обменяться опытом и лично обсудить важные вопросы. Форум объединит депутатов госдумы, законодательного собрания и представительных органов. Именно в такой связке должны решаться задачи, поставленные обществом, говорят избранники. Те, кто работает на уровне города, владеют информацией о нуждах общества, а представители госдумы — правом законотворческой инициативы и необходимыми полномочиями. Схема уже показала свою эффективность.