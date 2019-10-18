Один человек погиб при попытке ограбления банка

Средь бела дня в отделение на Малышева ворвался вооружённый грабитель. Размахивая обрезом, он потребовал отдать ему деньги. Посетители попробовали скрутить налетчика, но тот стал палить из оружия и смертельно ранил одного мужчину. Злоумышленника задержали. По предварительной информации, это приезжий, который был пьян. Он с порога показал, что не блефует — выстрелил по камере наблюдения.