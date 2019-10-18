Оборотень без погон. В Екатеринбурге задержали сотрудницу дежурной части МВД

Женщину подозревают в распространении наркотиков

Поймали ее с поличным — в подъезде многоэтажки она пыталась сбыть полграмма наркотического вещества. Позже был выявлен еще один факт наркоторговли. Против задержанной возбуждено уголовное дело по статье „сбыт наркотических средств“. Уже принято решение об увольнении предателя из органов внутренних дел.

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пятница 18 Октября 2019
Оборотень без погон. В Екатеринбурге задержали сотрудницу дежурной части МВД