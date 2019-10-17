Всем сидеть! Трое челябинцев, обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной, арестованы

Известие о помещении в СИЗО подозреваемые приняли, на редкость, спокойно. И это на фоне нешуточных страстей, которые кипели в коридорах суда. На процесс пришли десятки журналистов и друзья погибшей. Последние не могли сдержать слез — на сей раз не горя, а возмущения. Один из обвиняемых предложил весьма неожиданный способ возмещения ущерба.