Всем сидеть! Трое челябинцев, обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной, арестованы

За решеткой они пробудут минимум два месяца

Известие о помещении в СИЗО подозреваемые приняли, на редкость, спокойно. И это на фоне нешуточных страстей, которые кипели в коридорах суда. На процесс пришли десятки журналистов и друзья погибшей. Последние не могли сдержать слез — на сей раз не горя, а возмущения. Один из обвиняемых предложил весьма неожиданный способ возмещения ущерба.

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четверг 17 Октября 2019
Всем сидеть! Трое челябинцев, обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной, арестованы