Под реконструкцию попала не вся усадьба, а только ее южные ворота. Кирпичной кладке, которую сейчас разбирают, почти 200 лет. Она ценна не столько архитектурой, сколько духом прошлого. Обитатели этой усадьбы оставили яркий след в истории Екатеринбурга.
Прошлое разбирают по кирпичикам. Екатеринбургские общественники переживают из-за реставрации усадьбы Блохиной
По мнению активистов, это больше похоже не на ремонт, а на разрушение
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четверг 17 Октября 2019
Прошлое разбирают по кирпичикам. Екатеринбургские общественники переживают из-за реставрации усадьбы Блохиной