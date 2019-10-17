Прошлое разбирают по кирпичикам. Екатеринбургские общественники переживают из-за реставрации усадьбы Блохиной

По мнению активистов, это больше похоже не на ремонт, а на разрушение

Под реконструкцию попала не вся усадьба, а только ее южные ворота. Кирпичной кладке, которую сейчас разбирают, почти 200 лет. Она ценна не столько архитектурой, сколько духом прошлого. Обитатели этой усадьбы оставили яркий след в истории Екатеринбурга.

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четверг 17 Октября 2019
Прошлое разбирают по кирпичикам. Екатеринбургские общественники переживают из-за реставрации усадьбы Блохиной