Прошлое разбирают по кирпичикам. Екатеринбургские общественники переживают из-за реставрации усадьбы Блохиной

Под реконструкцию попала не вся усадьба, а только ее южные ворота. Кирпичной кладке, которую сейчас разбирают, почти 200 лет. Она ценна не столько архитектурой, сколько духом прошлого. Обитатели этой усадьбы оставили яркий след в истории Екатеринбурга.