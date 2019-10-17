Лето продолжается. Школьники Екатеринбурга впервые смогут отдохнуть в загородных лагерях осенью

Отдохнуть на свежем воздухе сможет больше тысячи человек. Ребят примут лагеря Сысертского района «Буревестник» и «Космос». Программа первого посвящена году театра. Космос же предложит ребятам разгадать «Тайну третьей планеты». Отдых продлится до 3 ноября.