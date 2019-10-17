Речь шла, в первую очередь, о транспортных артериях Свердловской области. В ближайшие годы на все улицы и трассы подрядчики будет давать пожизненную гарантию. Свет в конце тоннеля зажегся и для юных свердловчан. Тех, кому не хватило места в школах.
Дорога в будущее. Дмитрий Медведев обсудил в Екатеринбурге реализацию национальны проектов в регионе
Премьер-министр приехал на форум «Дорога 2019»
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четверг 17 Октября 2019
Дорога в будущее. Дмитрий Медведев обсудил в Екатеринбурге реализацию национальны проектов в регионе