Без права на прописку. Пенсионерке продали вместо квартиры апартаменты

Но риелторы уверяют, пенсионерка видела, что брала

Заслуженный педагог, ветеран труда, учитель литературы с почти 60-летним стажем! Но в свои 77 Светлана Федоровна вдруг оказалась практически бомжем. А все после того, как она решила продать двушку и купить однокомнатную — нужны были деньги на лекарства от онкологии для себя и дорогую операцию для внучки. Все вроде бы шло по плану, пока пенсионерка не пошла в паспортный стол за пропиской.

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четверг 17 Октября 2019
Без права на прописку. Пенсионерке продали вместо квартиры апартаменты