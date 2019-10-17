Без права на прописку. Пенсионерке продали вместо квартиры апартаменты

Заслуженный педагог, ветеран труда, учитель литературы с почти 60-летним стажем! Но в свои 77 Светлана Федоровна вдруг оказалась практически бомжем. А все после того, как она решила продать двушку и купить однокомнатную — нужны были деньги на лекарства от онкологии для себя и дорогую операцию для внучки. Все вроде бы шло по плану, пока пенсионерка не пошла в паспортный стол за пропиской.