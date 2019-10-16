Зарезали и бросили в коллектор. Подозреваемый рассказал подробности убийства Ксении Катаргиной

В ближайшее время ему и подельникам изберут меру пресечения

На задворки Уралмаша молодую маму злоумышленники заманили, прикинувшись покупателями ее машины. Ксения хотела продать свою Ауди. В прошлый четверг она отпросилась с работы, чтобы показать машину якобы беременной женщине. Не исключено, что по такой схеме подозреваемые работают давно. О беременной, которая впопыхах просит показать автомобиль, стали сообщать и другие горожане. Поэтому задержанные сейчас проверяются на причастность к другим преступлениям.

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