Зарезали и бросили в коллектор. Подозреваемый рассказал подробности убийства Ксении Катаргиной

На задворки Уралмаша молодую маму злоумышленники заманили, прикинувшись покупателями ее машины. Ксения хотела продать свою Ауди. В прошлый четверг она отпросилась с работы, чтобы показать машину якобы беременной женщине. Не исключено, что по такой схеме подозреваемые работают давно. О беременной, которая впопыхах просит показать автомобиль, стали сообщать и другие горожане. Поэтому задержанные сейчас проверяются на причастность к другим преступлениям.