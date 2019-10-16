Так она наткнулась на книгу с почти четырехвековой историей, супер-компьютер и умный дом, который в считанные секунды умеет считывать все прихоти хозяина.
Как изменился мозг Екатеринбурга за 300 лет с момента основания города до наших дней?
Таким вопросом задалась историк и по совместительству наш корреспондент Татьяна Мосунова и отправилась исследовать нейронные связи мегаполиса.
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11.09.2019
среда 16 Октября 2019
Как изменился мозг Екатеринбурга за 300 лет с момента основания города до наших дней?