Дорога в будущее. В Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая дорожному хозяйству

Чиновники самых высоких рангов обсуждают реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но это не только площадка для деловых разговоров, но и выставка. На ней представлены инновации отрасли. Например, фонарные столбы, которые при аварии гнутся и не сильно повреждают автомобиль.