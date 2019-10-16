Дорога в будущее. В Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая дорожному хозяйству

На нее съехались десятки важных гостей

Чиновники самых высоких рангов обсуждают реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но это не только площадка для деловых разговоров, но и выставка. На ней представлены инновации отрасли. Например, фонарные столбы, которые при аварии гнутся и не сильно повреждают автомобиль.

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