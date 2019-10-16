А Пушкин-то голый! Сквер вокруг памятника поэту обнажили, срубив почти все деревья

На этом участке Литературного квартала ведется плановая реконструкция

Однако общественники не согласны с таким благоустройство. Они уверяют, налицо нарушение. По словам сотрудников мэрии, рабочие убирают возрастные деревья с угрожающим наклоном ствола, находящимся над пешеходными тротуарами. На месте снесенных будут посажены новые деревья.

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среда 16 Октября 2019
А Пушкин-то голый! Сквер вокруг памятника поэту обнажили, срубив почти все деревья