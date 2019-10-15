Уральского писателя Алексея Иванова хотят привлечь к продвижению горы Белая.

В ближайшие годы его планируют сделать точкой притяжения туристов со всего мира. В туристско-рекреационную особую экономическую зону, которую создается вокруг горы Белой, включены также Висимский заповедник, Черноисточинск и река Чусовая. Это простор не только для отдыха, но и для предпринимательства.