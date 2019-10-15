Родительское собрание в Екатеринбурге: взрослые собирают подписи за возвращение метро в единый школьный проездной

Подземка была исключена из транспортной карты ещё в мае, когда выросла цена поездки

В полной мере неудобства родители прочувствовали в начале учебного года. Теперь за поездки приходится платить в полтора, а то и в два раза больше. Есть, правда, альтернатива — электронный кошелёк, но и этот вариант далеко не всех устраивает.

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