В полной мере неудобства родители прочувствовали в начале учебного года. Теперь за поездки приходится платить в полтора, а то и в два раза больше. Есть, правда, альтернатива — электронный кошелёк, но и этот вариант далеко не всех устраивает.
Родительское собрание в Екатеринбурге: взрослые собирают подписи за возвращение метро в единый школьный проездной
Подземка была исключена из транспортной карты ещё в мае, когда выросла цена поездки
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