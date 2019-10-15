Несвобода передвижения. Горожанин составил карту парковок, на которых нет места инвалидам

Кирилл составил список таких парковок и передал его в мэрию. Трудности есть на Ельцина, 8 возле Заксобрания, на площади 1905 года, у 9-й гимназии, на перекрестке Первомайская — Горького, у здания Малышева, 36, возле Харитоновского парка. Эта карта, по словам Кирилла, составлялась не для личного пользования. В ней указаны наиболее востребованные инвалидами места. Чем их больше — тем лучше: ведь зачастую к таким ячейкам на парковках у здоровых водителей наплевательское отношение.