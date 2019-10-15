Найдена мертвой. Тело Ксении Катаргиной обнаружили в частном секторе на Уралмаше

Это тупик. Трагическая история Ксении Катаргиной, судя по всему, закончилась на тихой улочке на Уралмаше. Подозреваемый в убийстве 27-летней горожанки показал, куда спрятал тело девушки, которую четыре дня искали всем городом. По предварительной информации, расправившись с Ксенией, он с подельниками сбросил ее в канализационный коллектор. Подозреваемых в убийстве Ксении задержали вчера вечером. По предварительным данным, их трое — двое мужчин и женщина, которая в последствии представилась хозяйкой Ксюшиного автомобиля. Именно из-за него, по всей видимости, и погибла девушка. Предположительно ее зарезали во время сделки по продаже машины, на которую горожанка поехала в одиночестве