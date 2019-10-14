Вагончик тронулся. По Макаровскому мосту начали курсировать трамваи

Пока движение открыто лишь в одном направлении: от улицы Гражданской до Московской. Отметим, что пути были проложены по инновационной технологии. Так, на мосту уложены бесшовные рельсы, которые снижают шум, уменьшают вибрацию и берегут бетонное покрытие дороги от микротрещин.