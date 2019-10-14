Семь-Я. Большим праздничным шоу в Екатеринбурге отметят 20-летие УГМК

Главными героями торжества станут семьи металлургов

В субботу на арену ДИВСа выйдут шесть семей-финалистов ежегодного проекта «Семь-я». Им предстоит совершить путешествие по Вселенной УГМК и пройти необычные испытания: семейный бег в огромных надувных лыжах, преодоление пятиметровой горки и многое другое. Организаторы предупреждают: ловкости и смелости для победы недостаточно. Самое главное – быть дружными!

Также в разделе Культпросвет

В музее изобразительных искусств уже в эту субботу откроется необычная выставка уральских мастеров
08.10.2019
В музее изобразительных искусств уже в эту субботу откроется необычная выставка уральских мастеров
Концерт за столиками. Свердловская филармония меняет форматы выступлений
27.08.2019
Концерт за столиками. Свердловская филармония меняет форматы выступлений
Старый Екатеринбург. Выставка, посвященная городу, открывается в Музее Эрнста Неизвестного
30.07.2019
Старый Екатеринбург. Выставка, посвященная городу, открывается в Музее Эрнста Неизвестного
Сокровища гробницы Тутанхамона покажут в Екатеринбурге
22.07.2019
Сокровища гробницы Тутанхамона покажут в Екатеринбурге
понедельник 14 Октября 2019
Семь-Я. Большим праздничным шоу в Екатеринбурге отметят 20-летие УГМК