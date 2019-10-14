Семь-Я. Большим праздничным шоу в Екатеринбурге отметят 20-летие УГМК

В субботу на арену ДИВСа выйдут шесть семей-финалистов ежегодного проекта «Семь-я». Им предстоит совершить путешествие по Вселенной УГМК и пройти необычные испытания: семейный бег в огромных надувных лыжах, преодоление пятиметровой горки и многое другое. Организаторы предупреждают: ловкости и смелости для победы недостаточно. Самое главное – быть дружными!