Как на выборах: в Екатеринбурге прошел первый общегородской опрос

Очередь у участков екатеринбуржцы занимали ещё до их открытия

Уже к десяти утра явка достигла необходимого минимума — 1 процента — и до полудня первый в новейшей истории общегородской опрос был признан состоявшимся. Это не выборы, не референдум, а совершенно новая форма волеизъявления жителей. Как большинство скажет, так и будет, обещают власти. И пустырь за Макаровским мостом, и площадка Приборостроительного завода подходят для строительства собора. Вопрос в том, чего хотят люди.

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понедельник 14 Октября 2019
Как на выборах: в Екатеринбурге прошел первый общегородской опрос