Как на выборах: в Екатеринбурге прошел первый общегородской опрос

Уже к десяти утра явка достигла необходимого минимума — 1 процента — и до полудня первый в новейшей истории общегородской опрос был признан состоявшимся. Это не выборы, не референдум, а совершенно новая форма волеизъявления жителей. Как большинство скажет, так и будет, обещают власти. И пустырь за Макаровским мостом, и площадка Приборостроительного завода подходят для строительства собора. Вопрос в том, чего хотят люди.