На десятой юбилейной церемонии "Человек года" возродили номинацию "Инвестор года".

И победил в ней управляющий директор Евраз НТМК Алексей Кушнарев.

В Нижнем Тагиле построили шаропрокатный стан, который выпускает продукцию для горнодобывающей промышленности — именно этот проект и впечатлил экспертную комиссию. Премию «Человек года» присуждает бизнес-сообщество Свердловской области, это признание среди своих — этим премия особо ценна.

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