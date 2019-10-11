В Нижнем Тагиле построили шаропрокатный стан, который выпускает продукцию для горнодобывающей промышленности — именно этот проект и впечатлил экспертную комиссию. Премию «Человек года» присуждает бизнес-сообщество Свердловской области, это признание среди своих — этим премия особо ценна.
На десятой юбилейной церемонии "Человек года" возродили номинацию "Инвестор года".
И победил в ней управляющий директор Евраз НТМК Алексей Кушнарев.
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пятница 11 Октября 2019
На десятой юбилейной церемонии "Человек года" возродили номинацию "Инвестор года".