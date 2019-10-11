На десятой юбилейной церемонии "Человек года" возродили номинацию "Инвестор года".

В Нижнем Тагиле построили шаропрокатный стан, который выпускает продукцию для горнодобывающей промышленности — именно этот проект и впечатлил экспертную комиссию. Премию «Человек года» присуждает бизнес-сообщество Свердловской области, это признание среди своих — этим премия особо ценна.