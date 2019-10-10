Стоп грипп! В Свердловской области продолжается прививочная кампания против ОРВИ

Среди прошедших сегодня вакцинацию — глава Минкульта Светлана Учайкина, заместитель губернатор Павел Креков и другие. Отметим, что от гриппа привито 900 тысяч человек, из них почти 200 тысяч школьников. Повсеместная вакцинация, отмечают в Минздраве, поможет встретить болезнь с наименьшими потерями.