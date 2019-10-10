Стоп грипп! В Свердловской области продолжается прививочная кампания против ОРВИ

К ней присоединились представители областных министерств

Среди прошедших сегодня вакцинацию — глава Минкульта Светлана Учайкина, заместитель губернатор Павел Креков и другие. Отметим, что от гриппа привито 900 тысяч человек, из них почти 200 тысяч школьников. Повсеместная вакцинация, отмечают в Минздраве, поможет встретить болезнь с наименьшими потерями.

Также в разделе Город

Вэлкам! В Екатеринбург с визитом приехал принц Майкл Кентский
02.10.2019
Вэлкам! В Екатеринбург с визитом приехал принц Майкл Кентский
Юмор поднимает флаг. Встреча выпускников КВН проходит в Екатеринбурге
03.09.2019
Юмор поднимает флаг. Встреча выпускников КВН проходит в Екатеринбурге
"Зебра" с подсветкой. В Свердловской области появился первый в стране инновационный пешеходный переход
03.10.2019
"Зебра" с подсветкой. В Свердловской области появился первый в стране инновационный пешеходный переход
Одно из двух. Место для будущего собора святой Екатерины выберут 13 октября
24.09.2019
Одно из двух. Место для будущего собора святой Екатерины выберут 13 октября
Вчера
Стоп грипп! В Свердловской области продолжается прививочная кампания против ОРВИ