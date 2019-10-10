Подозрительные газовики? /Екатеринбург /Свердловская область

Подозрительные газовики. Бдительные жители Екатеринбурга жалуются на специалистов, которые обходят дома и просят дать им доступ к плитам и трубам. По словам визитеров, они проверяют газовое оборудование, которому больше 30 лет. Однако, не все горожане верят им на слово.

Людей понять можно — как правило, подобные работы выполняет местный Екатеринбурггаз. Здесь же трудится частная компания, причем из другого города. Можно ли верить? Ответ узнал наш Городской дозор.

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Подозрительные газовики? /Екатеринбург /Свердловская область