Подозрительные газовики? /Екатеринбург /Свердловская область

10.10.2019

Подозрительные газовики. Бдительные жители Екатеринбурга жалуются на специалистов, которые обходят дома и просят дать им доступ к плитам и трубам. По словам визитеров, они проверяют газовое оборудование, которому больше 30 лет. Однако, не все горожане верят им на слово.