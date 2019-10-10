Обещанного три года ждать? В скверную историю попали благоустроители, которые ведут реконструкцию парка за Оперным театром

Сама зеленая зона после обновления выглядит хуже, чем до него. Горожане жалуются, сквер буквально тонет в грязи. А десятки деревьев повреждены строительной техникой. За такие результаты уже уволены несколько ответственных лиц. Но поможет ли это завершить работу?