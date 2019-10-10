Обещанного три года ждать? В скверную историю попали благоустроители, которые ведут реконструкцию парка за Оперным театром

Сроки завершения работ постоянно откладываются

Сама зеленая зона после обновления выглядит хуже, чем до него. Горожане жалуются, сквер буквально тонет в грязи. А десятки деревьев повреждены строительной техникой. За такие результаты уже уволены несколько ответственных лиц. Но поможет ли это завершить работу?

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Обещанного три года ждать? В скверную историю попали благоустроители, которые ведут реконструкцию парка за Оперным театром