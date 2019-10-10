Молочная ферма в Артинском районе / Инвестиционные проекты Свердловской области

Коровы без привязи, оборудование немецкое, телята свои. В Артинском районе строится уникальная молочно-товарная ферма.

Работать придется ударно во всех смыслах. Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта было подписано на минувшем «Иннопроме», курирует строительство лично губернатор.
Всего в области сейчас действуют 14 приоритетных инвестиционных проектов. Об их целях и первых успехах — в нашем следующем материале

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Молочная ферма в Артинском районе / Инвестиционные проекты Свердловской области