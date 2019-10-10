Демократия в действии. Общегородской опрос по храму Святой Екатерины может стать новым инструментом в решении острых социальных вопросов

По мнению сенатора Аркадия Чернецкого, этот опыт нужно распространить на всю страну

По словам экс-мэра Екатеринбурга, обе площадки, предлагаемые в опросном листе, подходят для строительства главного кафедрального собора. Горожанам нужно будет отдать голос-либо за площадку бывшего приборостроительного завода, либо за пустырь за Макаровским мостом. Аркадий Чернецкий свой выбор уже сделал, однако озвучивать его не стал. Говорит, не хочет не навязывать личное мнение жителям, а призывает всех составить свое и выразить его на избирательных участках в воскресенье. Бланки для голосования будут выдаваться по паспорту и прописке. Победу одержит вариант, который наберет наибольшее количество галочек

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Демократия в действии. Общегородской опрос по храму Святой Екатерины может стать новым инструментом в решении острых социальных вопросов