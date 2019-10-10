По словам экс-мэра Екатеринбурга, обе площадки, предлагаемые в опросном листе, подходят для строительства главного кафедрального собора. Горожанам нужно будет отдать
Демократия в действии. Общегородской опрос по храму Святой Екатерины может стать новым инструментом в решении острых социальных вопросов
По мнению сенатора Аркадия Чернецкого, этот опыт нужно распространить на всю страну
По словам экс-мэра Екатеринбурга, обе площадки, предлагаемые в опросном листе, подходят для строительства главного кафедрального собора. Горожанам нужно будет отдать
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Демократия в действии. Общегородской опрос по храму Святой Екатерины может стать новым инструментом в решении острых социальных вопросов