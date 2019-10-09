Сломанная жизнь. Больничной койкой закончился поход в магазин для двухлетнего ребенка

В мебельном супермаркете на мальчика обрушился платяной шкаф

И без слез на малыша теперь не взглянешь — у него сломан нос, рассечена губа и сотрясение мозга. В магазине уверяют, они не то, что не виноваты, но и впервые слышат о пострадавшем мальчике! Однако Юрий Шумков выяснил, что закрыть глаза бизнесмены решили не только на ЧП, но и на безопасность других посетителей.

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Сломанная жизнь. Больничной койкой закончился поход в магазин для двухлетнего ребенка