Сломанная жизнь. Больничной койкой закончился поход в магазин для двухлетнего ребенка

И без слез на малыша теперь не взглянешь — у него сломан нос, рассечена губа и сотрясение мозга. В магазине уверяют, они не то, что не виноваты, но и впервые слышат о пострадавшем мальчике! Однако Юрий Шумков выяснил, что закрыть глаза бизнесмены решили не только на ЧП, но и на безопасность других посетителей.