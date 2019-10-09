Профосмотр: проверяем состояние легких Екатеринбурга

Понаехавшие, пенсионеры, снобы и иностранцы заполонили Екатеринбург. И что характерно, все живут на улице, под открытым небом. Правда, одни любят одиночество, другие собираются в парках и скверах, а кто-то пускает корни рядом со статусными зданиями города. И все это легкие города. Уральский историк и по совместительству наш корреспондент Татьяна Мосунова в рубрике «Профосмотр» проводит сегодня перепись населения… флоры Екатеринбурга. Мало кто знает, что в городе растут южные сорта растений и даже деревья, которые разменяли второй век.