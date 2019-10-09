Что нам стоит храм построить? Этот вопрос лидеры мнений обсудили за круглым столом

Он словно символ примирения общественности в вопросе строительства кафедрального собора

Где возведут храм святой Екатерины, станет известно меньше чем через неделю — после общегородского опроса, который сам по себе большой шаг в будущее. Уральская столица первой в России сообща выберет место для культового сооружения. Мнения горожан разделятся между двумя вариантами — пустырем за Макаровским мостом и площадкой бывшего Приборостроительного завода. Выбор предстоит нелегкий — у обоих участков есть плюсы. Но территорию на улице Горького многие эксперты называют более подходящей для главного екатеринбургского собора. Она ближе к центру, а кроме того, способна вместить все амбициозные идеи архитекторов.

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Что нам стоит храм построить? Этот вопрос лидеры мнений обсудили за круглым столом