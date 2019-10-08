Во дворе на Селькоровской исчезли мусорные контейнеры

Люди поначалу грешили опять же на чёрных сборщиков металлолома. И хотя баки вскоре появились краше прежнего, осадочек остался. Осадочек немалый, несколько дней жители выбрасывали мусор — прямо на контейнерную площадку. Куча скопилась внушительная, и непонятно, кто теперь будет прибираться.