Во дворе на Селькоровской исчезли мусорные контейнеры

Из-за этого у домов скопились огромные кучи отходов

Люди поначалу грешили опять же на чёрных сборщиков металлолома. И хотя баки вскоре появились краше прежнего, осадочек остался. Осадочек немалый, несколько дней жители выбрасывали мусор — прямо на контейнерную площадку. Куча скопилась внушительная, и непонятно, кто теперь будет прибираться.

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