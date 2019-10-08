Ранее районный суд приговорил истязателя к четырем годам условно. Однако, прокуратура посчитала наказание слишком мягким и оспорила его в облсуде. Юдина взяли под стражу в зале суда, наказание отбывать он будет в колонии общего режима.
От условного — к реальному. Свердловский областной суд ужесточил наказание бизнесмену Юрию Юдину
По материалам дела, он пытал пятилетнего ребенка электрошокером и иголками
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От условного — к реальному. Свердловский областной суд ужесточил наказание бизнесмену Юрию Юдину