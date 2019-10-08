Пруд похож на густой кисель, в котором кверху брюхом плавает мертвая рыба. От столь неаппетитной картины экологам становится плохо. Откуда ветер дует, они пока могут лишь предполагать. Не исключено, что мор рыбы случился из-за нехватки кислорода, который забрали из воды цветущие водоросли. Так ли это, выясняет специальная комиссия.
Изумрудный как цвет катастрофы. Пруд Нижнего Тагила отравили водоросли
Это источник питьевой воды для горожан
Также в разделе ЧП
вторник 08 Октября 2019
Изумрудный как цвет катастрофы. Пруд Нижнего Тагила отравили водоросли